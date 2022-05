Le chômage allemand baisse plus que prévu en mai

BERLIN (Reuters) - Le chômage allemand a reculé en mai, le commerce et les services ayant bénéficié de la fin des restrictions liées à la pandémie et malgré la guerre en Ukraine et les goulets d'étranglement de l'approvisionnement, selon les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral du travail.

Le nombre de personnes sans emploi, corrigé des variations saisonnières, dans la plus grande économie d'Europe a diminué de 4.000 pour atteindre 2,285 millions. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une baisse de 15.000.

"L'emploi continue de croître et la demande de nouveaux travailleurs continue d'évoluer à un niveau très élevé", a déclaré le chef de l'Office du travail, Detlef Scheele, dans un communiqué.

La demande de nouveau personnel a augmenté à un rythme rapide, avec 865.000 emplois enregistrés en mai (non corrigée des variations saisonnières), 211.000 de plus qu'il y a un an, selon l'office.

Le recours au chômage partiel et le nombre de salariés concernés ont également diminué récemment, a-t-il précisé.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 5,0%.

(Reportage Miranda Murray, version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)