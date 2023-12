Le chinois Xiaomi dévoile sa première voiture électrique !

par Yelin Mo et Casey Hall PÉKIN, 28 décembre (Reuters) - Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a dévoilé jeudi à Pékin son premier véhicule électrique et affiché son ambition d'être l'un des cinq plus grands constructeurs automobiles au monde. Au-delà de la communication orchestrée autour de cet événement, le lancement de cette berline, baptisée SU7, intervient sur fond de ralentissement de la demande et de guerre des prix sur le marché automobile chinois, le plus important au monde. Ce contexte de concurrence accrue n'a pas effrayé Lei Jun, directeur général de Xiaomi, qui a affiché l'ambition de proposer "une voiture de rêve comparable à Porsche et Tesla". "En travaillant dur les 15 à 20 prochaines années, nous deviendrons l'un des cinq plus gros constructeurs automobiles au monde en nous efforçant de développer l'industrie automobile chinoise dans son ensemble", a-t-il déclaré lors de la soirée de présentation de la SU7. Comme beaucoup de géants de la "tech", Xiaomi cherche à diversifier ses activités. Le chinois s'est engagé à investir 10 milliards de dollars dans l'automobile sur la prochaine décennie. Lei Jun a déclaré que les capacités de son entreprise en matière de conduite autonome seraient parmi les plus perfectionnées du secteur. Les voitures du nouveau constructeur chinois seront assemblées dans une usine à Pékin d'une capacité de 200.000 véhicules par an en collaboration avec le constructeur public BAIC Group. (Reportage de Casey Hall et Yelin Mo; version française par Zhifan Liu)