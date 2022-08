Le chinois Tencent veut se renforcer au capital d'Ubisoft (sources)

par Julie Zhu et Selena Li

HONG KONG, 4 août (Reuters) - Le géant chinois des jeux vidéos et des réseaux sociaux Tencent Holdings veut se renforcer au capital d'Ubisoft pour se développer sur le marché mondial des jeux vidéo, ont dit à Reuters quatre sources au fait du dossier.

Tencent, qui a acquis en 2018 une participation de 5% dans Ubisoft, a approché la famille Guillemot, fondatrice du groupe français, et lui a exprimé un intérêt pour monter au capital de l'entreprise, ont indiqué les sources.

Tencent, dont on ne sait pas jusqu'à quelle participation il souhaiterait monter, deviendrait alors le principal actionnaire d'Ubisoft en cas de succès, ont précisé deux des sources.

Ubisoft est actuellement valorisé à 5,3 milliards d'euros.

L'opération serait alors pour Tencent sa plus grosse transaction à l'étranger depuis que la Chine a commencé en 2020 à durcir sa réglementation du secteur technologique, ce qui s'est traduit par un arrêt de l'expansion du secteur à l'international.

L'opération permettrait aussi à Tencent de se renforcer à l'international alors que la concurrence est rude sur le marché chinois du jeu, le plus important au monde, et que la réglementation pénalise l'industrie.

D'après trois des sources, Tencent souhaite se renforcer dans Ubisoft en rachetant une partie de la participation de 15% de la famille Guillemot.

Pour augmenter sa participation, Tencent souhaite aussi acquérir des titres auprès des autres actionnaires du créateur d'"Assassin's Creed", ont encore dit les sources.

Selon deux des sources, Tencent serait prêt à proposer 100 euros par action pour se renforcer dans Ubisoft.

Tencent et Ubisoft n'ont pas souhaité faire de commentaires, tandis que des représentants de la famille Guillemot n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour commenter ces informations. (Reportage Julie Zhu et Selena Li à Hong Kong, avec Pamela Barbaglia à Londres, Sudip Kar-Gupta et Richard Lough à Paris, version française Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)