Le chinois GDAT commande à Airbus 50 hélicoptères H160

PARIS, 7 avril (Reuters) - Airbus a annoncé vendredi un contrat avec l'opérateur chinois GDAT portant sur la livraison de 50 hélicoptères H160. Cette commande, dévoilée à l'occasion du déplacement du président Emmanuel Macron en Chine, est la plus importante pour le H160 sur le marché civil et parapublic depuis que ce modèle a été dévoilé en 2015, a précisé Airbus dans un communiqué. Les deux entreprises ont également signé un accord de coopération stratégique portant sur la maintenance et les services, a ajouté le groupe aéronautique européen. (Rédigé par Kate Entringer)