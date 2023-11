Le Chili rappelle son ambassadeur en Israël

(Reuters) - Le gouvernement chilien a rappelé mardi son ambassadeur en Israël pour consultations, en raison de ce qu'il a décrit comme des violations du droit humanitaire international commises par Israël lors des récentes opérations militaires menées dans la bande de Gaza. "Le Chili condamne fermement ces opérations militaires, et les observe avec une grande inquiétude", a indiqué le ministère chilien des Affaires étrangères dans un communiqué. Santiago estime que les opérations menées par Israël constituent une "punition collective" contre la population civile palestinienne de Gaza, a dit le ministère. Le Chili a également appelé à la fin immédiate des hostilités, à la libération des otages retenus par le Hamas et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Le ministère chilien des Affaires étrangères avait appelé plus tôt dans la journée à une solution à deux Etats pour les Israéliens et les Palestiniens. La décision du gouvernement chilien intervient alors que la Bolivie voisine a annoncé mardi qu'elle rompait ses liens diplomatiques avec Israël, accusant l'Etat hébreu de commettre des crimes contre l'humanité avec ses attaques dans la bande de Gaza. (Reportage Gabriel Araujo et Lucinda Elliott; version française Camille Raynaud)