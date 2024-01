Le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau baisse moins que prévu au 3e trimestre

Le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau baisse moins que prévu au 3e trimestre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Rémy Cointreau a fait état vendredi d'un recul moins important que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant un déstockage important en Chine à l'approche du Nouvel An chinois et une amélioration aux Etats-Unis malgré un marché toujours difficile. Le chiffre d'affaires au T3 s'est établi à 319,9 millions d'euros, en baisse de 26,9% en variation publiée par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient à 318,6 millions d'euros, selon un consensus établi par la société. (Gaëlle Sheehan)