Le chiffre d'affaires d'Orange en légère hausse au 2e trimestre avec la hausse des prix

Le chiffre d'affaires d'Orange en légère hausse au 2e trimestre avec la hausse des prix













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Orange a annoncé mercredi un chiffre d'affaire en hausse au deuxième trimestre, porté par l'augmentation des prix, qui a stimulé la performance des services de détail et des ventes d'équipements, et compensé les pertes de revenus des services opérateurs.

Sur le semestre, l'entreprise enregistre néanmoins un résultat d'exploitation en baisse de 11,2% en comparable, s'établissant à 2,14 milliards d'euros. Cette baisse s'explique par le complément de 257 millions d'euros aux dispositif Temps partiel séniors, à la suite de la réforme des retraites en avril dernier, explique l'entreprise. L'EBITDAaL, en hausse de 1% sur une base comparable, a atteint 3,31 milliards d'euros sur la période, un chiffre conforme aux estimations des analystes interrogés par l'entreprise. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 2,6% sur une base comparable, pour atteindre 10,93 milliards d'euros. Orange a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, comprenant un EBITDAaL en légère croissance. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)