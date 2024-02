Le chiffre d'affaires annuel de M6 en baisse, le groupe renouvelle la présidence du directoire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - M6 a fait état mardi d'une baisse de son chiffre d'affaires annuel avec le recul des revenus publicitaires télévisuels, et a annoncé la nomination prochaine d'un nouveau président du directoire pour remplacer Nicolas de Tavernost. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,32 milliard d'euros au 31 décembre 2023, en baisse de 0,7% sur un an à périmètre constant. Le chiffre d'affaires publicitaire TV s'est élevé à 905 millions d'euros, en baisse de 2,2% en glissement annuel. "Le contexte économique, marqué par l’inflation, a pesé sur les investissements publicitaires des annonceurs", a déclaré M6 dans un communiqué. Le groupe de télévision a également dit s'attendre à atteindre l'équilibre budgétaire en 2027 et a proposé un dividende de 1,25 euro au titre de l'exercice 2023. Dans un communiqué distinct, M6 a annoncé le départ de Nicolas de Tavernost de la présidence du directoire. Le groupe a ajouté que son Conseil de surveillance a déjà désigné un successeur, David Larramendy, dont la nomination interviendra à l'issue de l'assemblée générale mixte du 23 avril 2024. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün)