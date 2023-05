Le chef du Hamas annonce discuter avec l'Egypte et le Qatar pour mettre fin à "l'agression israélienne contre Gaza"

Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - Le mouvement palestinien du Hamas, au pouvoir à Gaza, a annoncé mercredi dans un communiqué que son chef, Ismail Haniyeh, était en discussions avec des responsables égyptiens et qataris afin de mettre fin à "l'agressions (israélienne) contre Gaza". L'armée israélienne a mené mardi soir des frappes contre la bande de Gaza après que des roquettes ont été lancées depuis Gaza en direction d'Israël pour protester contre le décès d'une figure de la contestation palestinienne dans une prison israélienne à la suite d'une grève de la faim. (Reportage Nidal al-Mughrabi, rédigé par Henriette Chacar; version française Camille Raynaud)