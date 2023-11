Le chef du Hamas a rencontré le guide suprême iranien

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a rencontré dernièrement le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d'une visite à Téhéran, a déclaré samedi un responsable du Hamas dans des propos diffusés par la télévision al Mayadeen. Osama Hamdan, qui s'exprimait depuis Beyrouth, au Liban, n'a pas donné d'autres détails concernant la visite d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran. Ismaïl Haniyeh réside entre le Qatar et la Turquie depuis 2019. (Reportage Laila Bassam, rédigé par Tom Perry ; version française Camille Raynaud)