Le chef du groupe État islamique au Grand Sahara tué par Barkhane

PARIS (Reuters) - Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe État islamique au Grand Sahara (EIGS), a été tué il y a plusieurs semaines par les forces françaises au Sahel, a annoncé l'Élysée dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel", a déclaré le président Emmanuel Macron sur son compte Twitter.

Adnan Abou Walid al Sahraoui était le chef historique de la branche de l'EI au Sahel, responsable d'attaques meurtrières au Niger, au Mali et au Burkina Faso, visant les populations civiles et les forces de sécurité de la région, a déclaré l'Elysée.

L'organisation avait pris pour cible des soldats américains dans une attaque meurtrière en 2017.

Adnan Abou Walid al Sahraoui avait également commandité l'assassinat de six travailleurs humanitaires français et de leurs guide et chauffeur nigériens en août 2020 à Kouré, au Niger, a rappelé jeudi matin le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur Franceinfo.

Ce "succès important" intervient alors qu'Emmanuel Macron a annoncé en juin la fin prochaine de l'opération Barkhane et le redéploiement des forces françaises au Sahel.

"La réorganisation de Barkhane sur l'objectif principal qui est le contre-terrorisme porte ses fruits car la neutralisation d'Al Sahraoui n'est pas la première. Ce groupe est décapité dans son organisation, c'est une bonne chose", a déclaré Jean-Yves Le Drian.

Interrogée sur RFI, la ministre des Armées, Florence Parly, a rappelé que la France avait "neutralisé" le numéro deux de Daech au Sahel au printemps et le numéro trois en juillet.

"Ce numéro un était le chef terroriste que nous recherchions dans la mesure où c'était un chef incontesté, autoritaire, sans autre compétiteur au sein du groupe EIGS", a-t-elle dit sur RFI.

"C'est une attaque qui a eu lieu il y a quelques semaines et nous sommes aujourd'hui certains qu'il s'agit bien du numéro un de l'EIGS."

