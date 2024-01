Le chef de la politique étrangère de l’UE met en garde contre une implication du Liban dans le conflit

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a mis en garde samedi contre une possible extension au Liban du conflit résultant de la guerre entre Israël et le Hamas. Lors d'une visite au Liban, Josep Borrell a jugé impératif d'éviter une escalade régionale au Moyen-Orient. "Personne ne gagnera dans un conflit régional", a-t-il déclaré à l'adresse d'Israël aux côtés du Premier ministre libanais Najib Mikati, après une rencontre avec les hauts responsables à propos du conflit à Gaza et de ses conséquences sur la situation à la frontière israélo-libanaise. "Nous assistons à une intensification inquiétante des échanges de tirs à travers la Ligne bleue", a déclaré le responsable européen. Connue sous le nom de Ligne bleue, la ligne de démarcation actuelle entre les deux pays a été tracée par les Nations Unies après le départ des forces israéliennes du sud du Liban en 2000. (Reportage Maya Gebeily; Version française Elizabeth Pineau)