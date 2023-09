Le chef de la mafia sicilienne Messina Denaro est décédé, rapporte l'ANSA

ROME (Reuters) - Le chef de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro, qui avait été arrêté en janvier après 30 ans de cavale, est décédé, a rapporté lundi l'agence de presse ANSA. Surnommé "Diabolik" ou encore "U Siccu" ("Le Sec"), Matteo Messina Denaro, 61 ans, était considéré comme l'un des chefs de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Il souffrait d'un cancer lors de son arrestation très médiatisée en début d'année. Son état s'étant aggravé au cours des dernières semaines, il avait été transféré à l'hôpital depuis la prison de haute sécurité du centre de l'Italie où il était initialement détenu. L'ancien chef mafieux ne souhaitait pas de traitement médical agressif, a rapporté l'ANSA, ajoutant que les médecins avaient cessé de l'alimenter après qu'il soit rentré dans un coma irréversible. Messina Denaro a été condamné pour de nombreux crimes, notamment pour son rôle dans l'organisation des meurtres des procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992, crimes qui ont choqué l'Italie et déclenché une vague de répression contre la mafia sicilienne. Il a également été tenu pour responsable des attentats à la bombe qui ont fait 10 morts à Rome, Florence et Milan en 1993, et a aidé à organiser l'enlèvement de Giuseppe Di Matteo, 12 ans, pour tenter de dissuader le père de l'enfant de témoigner contre la mafia. Le garçon a été détenu pendant deux ans, puis assassiné. (Crispian Balmer et Kanjyik Ghosh ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)