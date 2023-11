Le chef de la diplomatie US se rendra vendredi en Israël

(Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken effectuera vendredi une visite en Israël pour s'y entretenir avec des membres du gouvernement, ont indiqué mardi ses services. Le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller, a déclaré que le chef de la diplomatie américaine effectuerait ensuite d'autres visites dans la région, sans donner de précisions. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le président américain Joe Biden et Antony Blinken ont effectué des visites distinctes en Israël pour afficher le soutien de Washington. Antony Blinken s'était aussi rendu plus tôt ce mois-ci en Jordanie, au Qatar, au Bahreïn, en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis et en Egypte, avec l'objectif d'éviter un embrasement régional et de discuter d'aides humanitaires pour Gaza. (Reportage Humeyra Pamuk et Simon Lewis; version française Jean Terzian)