Le chef de la diplomatie israélienne demande la démission du dirigeant de l'UNRWA

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a appelé lundi à la démission du commissaire général de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, à la suite des accusations selon lesquelles plusieurs agents de l'UNRWA ont participé aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023 contre l'Etat hébreu. "Je viens juste d'annuler les réunions du chef de l'UNRWA Philippe Lazzarini avec des responsables du ministère des Affaires étrangères d'Israël", a dit Israël Katz. "Des employés de l'UNRWA ont participé au massacre du 7 octobre", a-t-il ajouté. "Lazzarini devrait en tirer les conclusions et démissionner. Les partisans du terrorisme ne sont pas les bienvenus ici." (Rédigé par Ari Rabinovitch, version française Bertrand Boucey et Sophie Louet, édité par Kate Entringer)