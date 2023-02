Le chef de la diplomatie hongroise en visite en Biélorussie

BUDAPEST, 13 février (Reuters) - Le ministre hongrois des Affaires étrangères s'est rendu lundi en Biélorussie en expliquant vouloir maintenir le dialogue dans l'espoir de parvenir à la paix en Ukraine. "Evidemment, beaucoup de gens vont me critiquer pour cette visite, mais notre position est claire : les canaux de communication doivent rester ouverts", a déclaré Peter Szijjarto. "Si nous n'avions pas fait cela, je ne pourrais pas être le messager d'un appel à la paix", a-t-il ajouté. La Biélorussie est alliée de la Russie, qu'elle laisse utiliser son territoire pour attaquer l'Ukraine, sans pour autant s'être engagée directement dans le conflit. Un groupe de 35 pays a appelé la semaine dernière à l'exclusion des athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques de Paris 2024. La Hongrie est de son côté le seul pays membre de l'Union européenne qui cherche à maintenir de bonnes relations avec la Russie, dont elle est très dépendante sur le plan pétrolier, gazier et nucléaire. Le Premier ministre Viktor Orban a refusé de livrer des armes à l'Ukraine et appelle régulièrement à un cessez-le-feu, sans être entendu par aucune des deux parties. (Rédigé par Krisztina Than, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)