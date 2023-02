Le chef de la diplomatie chinoise va rencontrer Poutine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) -Le chef de la diplomatie chinoise, actuellement en visite à Moscou, doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine mercredi, a annoncé le Kremlin, après que les États-Unis ont mis en garde Pékin contre tout soutien matériel à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Lors d'une réunion plus tôt dans la journée avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, Wang Yi a déclaré qu'il espérait conclure de nouveaux accords durant sa visite. "Je suis prêt à échanger des points de vue avec vous, mon cher ami, sur des questions d'intérêt commun, et j'ai hâte de conclure de nouveaux accords", a déclaré Wang Yi par l'intermédiaire d'un interprète. "Peu importe la façon dont la situation internationale évolue, la Chine a été et reste engagée, avec la Russie, à faire des efforts pour préserver la tendance positive du développement des relations entre les grandes puissances", a-t-il dit. Il n'a fourni aucun détail précis sur les accords qui pourraient être conclus au cours de sa visite. Wang Yi a également rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev, avec qui il a discuté de la situation en Ukraine, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, sans fournir plus de détails. Ils sont convenus que la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique devaient être préservées et se sont opposés au développement d'une "mentalité de Guerre froide", a rapporté le ministère. Le communiqué précisait que les deux parties avaient exprimé leur volonté de pratiquer "un vrai multilatéralisme (...) et de promouvoir la démocratisation des relations internationales et un monde multipolaire." La guerre en Ukraine a débuté quelques semaines seulement après que Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont acté un partenariat "sans limites" entre leurs deux pays, suscitant l'inquiétude de l'Occident. Xi Jinping continue de résister aux pressions occidentales visant à isoler Moscou depuis que la Russie a lancé en Ukraine ce qu'elle nomme une "opération militaire spéciale". Le commerce sino-russe a explosé depuis l'invasion de l'Ukraine, et la Russie s'est tournée vers les puissances asiatiques, dont la Chine, pour vendre des volumes de pétrole plus importants. (Reportage Reuters, avec la contribution de Bernard Orr; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)