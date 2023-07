Le chef de la diplomatie chinoise absent des réunions de l'Asean pour raison de santé

Le chef de la diplomatie chinoise absent des réunions de l'Asean pour raison de santé













Crédit photo © Reuters

par Yew Lun Tian et Karen Lema (Reuters) - Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, ne participera pas à une réunion annuelle tenue entre les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) en Indonésie cette semaine pour des raisons de santé, a déclaré mardi un porte-parole de son ministère. Les ministres des Affaires étrangères de l'Asean et de la Chine devaient se rencontrer jeudi, avant le sommet de l'association asiatique prévus vendredi. "Le conseiller d'État et ministre des affaires étrangères Qin Gang ne peut assister à cette réunion ministérielle de l'Asean pour des raisons de santé", a déclaré le porte-parole Wang Wenbinm lors d'un point de presse régulier, sans donner plus de détails. Le haut diplomate Wang Yi représentera la Chine lors des réunions à Jakarta, a déclaré le porte-parole, confirmant un rapport de Reuters citant des sources familières avec le sujet. Qin Gang, 57 ans, a pris la relève de Wang Yi en tant que ministre des Affaires étrangères en décembre et a été vu pour la dernière fois en public le 25 juin à Pékin après une rencontre avec des responsables du Sri Lanka, de la Russie et du Vietnam. Son absence n'est pas passée inaperçue. Vendredi dernier, Wang Wenbin a été questionné sur un article du média politique américain Politico, qui faisait état de spéculations selon lesquelles des problèmes de santé pourraient être à l'origine de l'absence du ministre. Il a répondu qu'il n'avait "pas entendu parler" de cet article. Qin Gang devait rencontrer le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, la semaine dernière à Pékin, mais la réunion a été repoussée deux jours seulement avant l'arrivée du responsable européen, après que la Chine ait informé l'UE que les dates n'étaient "plus possibles", selon un porte-parole de l'UE. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken doit assister aux réunions de Jakarta cette semaine, ce qui représente une nouvelle occasion pour les deux grandes puissances d'adoucir leur relation tendue. (Reportage Yew Lun Tian à Pékin, Karen Lema à Manille et Stanley Widianto à Jakarta, rédigé par Martin Petty et John Geddie, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)