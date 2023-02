Le chef de la diplomatie chinoise à Moscou pour parler de l'Ukraine

MOSCOU, 20 février (Reuters) - Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, est arrivé à Moscou pour des discussions sur un éventuel plan de paix en Ukraine, rapporte lundi le journal Kommersant. "Le principal objectif de cette visite est d'accroître le rôle de Pékin dans la résolution (de la question) ukrainienne", écrit Kommersant. Une source diplomatique a cependant déclaré que Wang Yi n'était pas encore arrivé dans la capitale russe mais qu'il y était attendu sous peu. Lors de la conférence annuelle sur la sécurité à Munich, Wang Yi a réitéré un appel au dialogue et invité les pays européens à "réfléchir calmement" à la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en dénonçant, sans les nommer, "certaines forces qui, apparemment, ne veulent pas que les négociations aboutissent ou que la guerre prenne fin rapidement". (Rédigé par Guy Faulconbridge, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)