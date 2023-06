Le chef de l'Otan va se rendre en Turquie pour évoquer l'adhésion de la Suède

Le chef de l'Otan va se rendre en Turquie pour évoquer l'adhésion de la Suède













Crédit photo © Reuters

par Gwladys Fouche et Sabine Siebold OSLO (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a annoncé jeudi qu'il se rendrait prochainement en Turquie pour tenter de faire avancer l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire atlantique, bloquée par des objections turques et hongroises. S'exprimant à l'entame d'une réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Oslo, Jens Stoltenberg a dit s'être entretenu avec Recep Tayyip Erdogan après la réélection de ce dernier dimanche en tant que président de la Turquie. "Je me rendrai aussi à Ankara dans un avenir proche pour continuer à examiner comment nous pouvons garantir l'adhésion la plus rapide de la Suède", a dit le secrétaire général de l'Otan aux journalistes. Les élections en Turquie étant désormais passées, certains ministres présents à Oslo ont affiché leur optimisme sur la levée prochaine des objections de Recep Tayyip Erdogan à l'adhésion de la Suède à l'Otan. "Maintenant que les élections turques sont terminées, il est important que la Turquie progresse dans le processus de ratification", a dit le Finlandais Pekka Haavisto. La Turquie a ratifié en mars l'adhésion de la Finlande à l'Otan mais elle continue de reprocher à la Suède d'accueillir sur son sol des organisations kurdes qu'elle qualifie de terroristes. La Finlande et la Suède ont demandé à entrer dans l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Plusieurs ministres à Oslo ont dit penser que l'adhésion de la Suède n'était plus qu'une affaire de temps et que le pays scandinave pourrait devenir membre de l'Otan lors du sommet de l'alliance prévu en juillet à Vilnius, en Lituanie, voire avant. "Il y a un très grand espoir que le drapeau suédois soit levé (à Vilnius)", a dit le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis. La Suède, invitée à la réunion à Oslo, affirme avoir rempli toutes les conditions pour devenir membre de l'alliance militaire. "Nous avons honoré tous nos engagements", a dit son ministre des Affaires étrangères, Tobias Billstrom. "Le moment est venu pour la Turquie et la Hongrie d'enclencher le processus de ratification de l'appartenance suédoise à l'Otan", a-t-il ajouté. (Rédigé par Gwladys Fouche et Sabine Siebold, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)