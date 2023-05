Le chef de l'Etat islamique tué en Syrie, annonce Erdogan

ISTANBUL (Reuters) - Le chef de l'Organisation de l'Etat islamique, Abou Housseïn al Qourachi, a été tué en Syrie lors d'une opération des services secrets turcs, a annoncé dimanche le président turc, Recep Tayyip Erdogan. "Cet individu a été neutralisé dans le cadre d'une opération menée par les services de renseignement turcs en Syrie (samedi)", a déclaré Recep Tayyip Erdogan à la chaîne TRT Turk, ajoutant que les services de renseignement suivaient depuis longtemps le chef de l'organisation djihadiste. Des sources locales et sécuritaires syriennes ont indiqué que le raid avait eu lieu dans la ville de Jandaris, dans le nord de la Syrie, contrôlée par des groupes rebelles soutenus par Ankara. D'après un habitant, les affrontements ont commencé près de Jandaris dans la nuit de samedi à dimanche et ont duré environ une heure avant qu'une forte explosion retentisse. La zone a ensuite été encerclée par les forces de sécurité pour empêcher quiconque de s'en approcher. Abou Housseïn al Qourachi avait succédé en novembre 2022 à Abou Hassan al Hachémi al Qourachi, tué dans une opération dans le sud de la Syrie. (Khalil Ashawi à Istanbul, Suleiman Khalidi à Amman et Ezgi Erkoyun, rédigé par Maya Gebeily, version française Laetitia Volga)