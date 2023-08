Le chef de l'armée soudanaise arrive en Égypte pour son premier voyage depuis le conflit

DUBAI (Reuters) - Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al Burhane, est arrivé mardi dans la ville côtière égyptienne d'El Alamein pour rencontrer le président Abdel Fattah al Sissi, selon un communiqué militaire. C'est la première fois que le général quitte le Soudan depuis le début du conflit avec les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) le 15 avril. L'Égypte a proposé sa médiation entre les factions opposées du Soudan, dans le cadre d'une série d'efforts internationaux visant à éviter une guerre civile prolongée et l'aggravation d'une crise humanitaire. Dans un discours prononcé lundi devant les soldats, Abdel Fattah al Burhane a anéanti tout espoir de négociations, dénonçant les FSR comme des "traîtres" et promettant une victoire décisive. (Reportage Khalid Abdelaziz, rédigé par Clauda Tanios ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)