Le chef de l'AIEA se rendra en Russie vendredi, selon Interfax

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi se rendra en Russie vendredi, a rapporté jeudi l'agence de presse russe Interfax. Il est probable que Rafael Grossi aborde le sujet de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, contrôlée par la Russie. Le chef de l'AIEA devrait s'entretenir avec le directeur général de l'entreprise publique nucléaire russe Rosatom, Alexeï Likhatchev, selon le ministre adjoint russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, cité par Interfax. La réunion aurait lieu à Kaliningrad, l'enclave russe située sur la côte baltique entre la Lituanie et la Pologne, a déclaré Sergueï Ryabkov. (Reportage Reuters ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)