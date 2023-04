Le chef de l'AIEA se rendra à Moscou mercredi

MOSCOU, 3 avril (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra à Moscou mercredi, a déclaré lundi à la télévision d'État l'ambassadeur russe auprès des organisations internationales Mikhaïl Oulianov. Rafael Grossi devrait rencontrer une délégation russe et discuter de la centrale nucléaire de Zaporijjia, située dans une partie de l'Ukraine contrôlée par la Russie, près de la ligne de front, selon Mikhaïl Oulianov. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'avoir compromis la sécurité des réacteurs nucléaires en bombardant les abords de la centrale, située près de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Rafael Grossi a visité fin mars, et pour la deuxième fois en sept mois, la plus grande centrale nucléaire d'Europe et a déclaré à cette occasion qu'il allait se focaliser désormais sur des mesures de protection spécifiques à même d'être acceptées par les deux camps. (Reportage de Reuters, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)