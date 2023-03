Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, se rendra en Iran vendredi, selon la presse

Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, se rendra en Iran vendredi, selon la presse













Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra en Iran vendredi, rapporte mercredi l'agence de presse semi-officielle Fars. La visite intervient après la découverte de particules d'uranium enrichies jusqu'à 83,7%, proche du niveau permettant de fabriquer une bombe atomique, dans son usine d'enrichissement de Fordow, indique un rapport de l'organisme de surveillance consulté par Reuters mardi. L'Iran a rejeté ces accusations. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré mercredi que la République islamique enrichissait de l'uranium à hauteur de 60%, rapportent les médias officiels. (Reportage Bureau de Dubaï ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)