Le chef de l'AIEA la semaine prochaine à Moscou et à Kyiv

VIENNE (Reuters) - Rafel Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, se rendra la semaine prochaine à Moscou et à Kyiv, a annoncé l'organe onusien.

"Le directeur général Grossi poursuit ses consultations et ses efforts afin de trouver un terrain d'entente et de mettre en place une zone de sûreté et de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il doit se rendre à Kyiv et Moscou la semaine prochaine, dit l'AIEA dans un communiqué.

La centrale de Zaporijjia est devenue l'un des enjeux clés du conflit en Ukraine, Kyiv et Moscou s'accusant mutuellement de bombarder le site au risque de déclencher une catastrophe nucléaire. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a appelé à faire du site, dont l'exploitation reste assurée par des Ukrainiens, une zone démilitarisée.

L'AIEA a confirmé samedi l'arrestation d'Igor Mourachov, le directeur de la centrale nucléaire ukrainienne.

(Francois Murphy; version française Nicolas Delame)