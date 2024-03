Le chef de l'AIEA en Russie pour évoquer la situation à Zaporijjia

Le chef de l'AIEA en Russie pour évoquer la situation à Zaporijjia













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a dit avoir eu des discussions "tendues" mercredi en Russie sur la sécurité de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par Moscou, avant un entretien avec Vladimir Poutine, rapportent les agences de presse russes. Rafael Grossi, qui doit rencontrer dans la journée le président russe à Sotchi, s'est entretenu avec des responsables du groupe nucléaire public russe Rosatom et des ministères de la Défense et des Affaires étrangères, selon l'agence RIA. Il a déclaré avoir pu faire un point sur la situation, sans autres détails. Située dans le sud de l'Ukraine, occupée par les forces russes depuis les premiers jours de l'invasion de février 2022, la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été endommagée par un incendie au début de la guerre et son périmètre continue d'être le théâtre d'affrontements entre forces russes et ukrainiennes, dont les deux camps se rejettent la responsabilité. L'AIEA cherche à mettre en place un mécanisme de sécurité afin de prévenir un accident. A lire aussi... Au cours des dix-huit derniers mois, la centrale a été privée à huit reprises de toutes ses connections électriques, obligeant les ingénieurs à brancher des générateurs diesel pour assurer certaines opérations essentielles telles que le refroidissement du combustible nucléaire. Une ligne électrique alimente actuellement la centrale et les six réacteurs du complexe sont à l'arrêt, ce qui limite les risques, mais la situation demeure précaire selon l'AIEA. L'Ukraine a dit craindre l'an dernier que la centrale soit confrontée à une pénurie d'eau, ce qui représente un danger même lorsque les réacteurs sont inactifs. (Bureau de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)