Le chef de l'AIEA en route pour la centrale de Zaporijjia

Le chef de l'AIEA en route pour la centrale de Zaporijjia













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a pris la route de la centrale nucléaire de Zaporijjia pour y examiner la situation en matière de sûreté, a annoncé un porte-parole de l'AIEA. C'est la deuxième fois que Rafael Grossi se rend dans la centrale, la plus grande d'Europe, depuis que celle-ci est occupée par l'armée russe. L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d'avoir compromis la sécurité des réacteurs nucléaires en bombardant les abords de la centrale, située près de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Rafael Grossi, qui est arrivé dans la région de Zaporijjia et se déplace à bord d'un convoi de véhicules blindés de l'Onu, selon le porte-parole de l'AIEA, tente d'arracher aux deux parties un accord visant à prévenir un "accident majeur". (Rédigé par Tom Balmforth, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)