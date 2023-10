Le chef d'un réseau de passeurs via la Manche condamné à 11 ans de prison en Belgique-police

LONDRES, 18 octobre (Reuters) - Un homme qui dirigeait un important réseau d'immigration clandestine entre la France et le Royaume-Uni a été condamné à 11 ans de prison en Belgique, a déclaré mercredi l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA). Hewa Rahimpur, 30 ans, originaire d'Iran, dirigeait le réseau, qui a fait passer clandestinement 10.000 personnes, depuis son domicile d'Ilford, à l'est de Londres. L'homme achetait des petites embarcations en Turquie et les faisait livrer en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, avant de les acheminer vers la côte nord de la France afin de faire passer des migrants vers l'Angleterre, a indiqué la NCA. L'immigration clandestine une question politique majeure en Grande-Bretagne où le Premier ministre Rishi Sunak a promis de "stopper les bateaux". Londres est impliqué dans un différend juridique sur un plan de déportation de migrants au Rwanda. L'année dernière, un nombre record de 45.755 personnes ont traversé la Manche et plus de 25.000 ont été détectées cette année. L'arrestation d'Hewa Rahimpur a déclenché des actions et des arrestations dans toute l'Europe, avec la saisie de 60 bateaux gonflables et de centaines de gilets de sauvetage en Allemagne. Un tribunal britannique a ordonné son extradition vers la Belgique, où les procureurs ont déclaré que son réseau avait fait payer aux migrants entre 3.000 et 6.000 livres (3.462 et 6.924 euros) pour effectuer la traversée. Dix-neuf autres personnes ont également été condamnées à des peines d'emprisonnement allant de 30 mois à huit ans. "Le réseau d'Hewa Rahimpur était, au moment de son arrestation, l'un des groupes criminels les plus prolifiques impliqués dans les traversées en petit bateau, jouant un rôle dans le transport de milliers de migrants vers le Royaume-Uni", a déclaré Craig Turner, directeur adjoint des enquêtes de la NCA. (Reportage Michael Holden, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)