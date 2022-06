Le chef d'état-major français s'entretient avec son homologue russe (TASS)

9 juin (Reuters) - Les chefs d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhard, et russes, Valeri Guérassimov, se sont entretenus par téléphone ce jeudi et ont discuté de la situation en Ukraine et dans la région du Sahel, rapporte l'agence TASS. (Rédaction de Reuters, version française Nicolas Delame et Bertrand Boucey)