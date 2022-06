Le chanteur R. Kelly condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels

NEW YORK (Reuters) - Le chanteur américain R. Kelly a été condamné mercredi par un tribunal new-yorkais à une peine de 30 ans d'emprisonnement, après avoir été jugé coupable d'avoir usé de sa célébrité et de sa fortune pour attirer auprès de lui, pendant des décennies, des femmes et des jeunes filles pour des abus sexuels.

R. Kelly, âgé de 55 ans et placé en détention depuis juillet 2019, a rejeté à plusieurs reprises les accusations d'inconduite sexuelle le visant.

(Reportage Luc Cohen; version française Jean Terzian)