Le changement climatique et la responsabilité humaine ne peuvent être niés, dit le pape

Le changement climatique et la responsabilité humaine ne peuvent être niés, dit le pape













Crédit photo © Reuters

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a appelé mercredi les responsables politiques et les personnes qui rejettent l'existence de la crise climatique à prendre en compte les preuves scientifiques accablantes qui montrent que la planète "pourrait être proche du point de rupture". Dans un nouveau document, publié avant la conférence sur le climat (COP28) qui débutera le mois prochain à Dubaï, le pape a déclaré que la transition vers des énergies propres et renouvelables, ainsi que l'abandon des combustibles fossiles n'avançaient pas assez vite. Il a mis en garde contre une confiance excessive dans la technologie de capture des émissions de gaz, affirmant que si elle était prometteuse, elle ne s'attaquait pas aux causes humaines à l'origine du réchauffement de la planète. Le document, intitulé Laudate Deum (Louez Dieu), fait suite à son encyclique de 2015 sur l'environnement "Laudato Si" (Loué sois-tu). Il est motivé par les événements météorologiques extrêmes survenus depuis lors, que le pape a qualifiés de "cris de protestation" de la Terre. S'adressant à "toutes les personnes de bonne volonté qui s'intéressent à la crise climatique", le document comprend des sections très techniques, dont des références à des projections scientifiques. Le pape François a appelé à l'abandon des "intérêts à court terme de certains pays ou entreprises", affirmant qu'il était grand temps de se montrer à la hauteur du défi. "Qu'ils démontrent ainsi la noblesse de la politique et non sa honte". Un échec à Dubaï "serait une grande déception et mettrait en péril tout ce qui a été accompli jusqu'à présent", a-t-il ajouté, tout en rappelant que les groupes d'activistes ne devraient pas être qualifiés de "radicalisés", car ils "remplissent un espace laissé vide par la société dans son ensemble". Le pape dit obligé de faire ces clarifications en raison de "certaines opinions dédaigneuses et à peine raisonnables" rencontrées même au sein de l'Église catholique. (Reportage de Philip Pullella ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)