Le chancelier allemand Olaf Scholz va se rendre en Israël et en Egypte

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz va se rendre en Israël mardi puis en Egypte, a-t-on appris de sources au fait de la question, alors que les puissances occidentales s'affairent pour éviter un embrasement du conflit entre l'Etat hébreu et le Hamas. Un porte-parole du gouvernement à Berlin a refusé de confirmer l'information. La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a mené la semaine dernière des entretiens en Israël et en Egypte, qui partagent un point de passage frontalier avec la bande de Gaza, sur des moyens pour apaiser la crise entre Israël et le Hamas à la suite de l'attaque sans précédent du groupe palestinien. Tsahal a répondu par ses plus importantes frappes aériennes contre l'enclave. (Reportage Rachel More et Maria Martinez; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)