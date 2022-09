Le cercueil de la reine Elizabeth II est arrivé à Westminster

par Michael Holden et Kate Holton

LONDRES (Reuter) - Le roi Charles III, les princes William et Harry, et d'autres membres de la famille royale britannique se sont joints mercredi à une procession solennelle pour transférer la dépouille de la reine Elizabeth II du palais de Buckingham à celui de Westminster.

Une foule immense s'est rassemblée dans le centre de Londres pour assister au passage du cercueil la monarque, décédée jeudi à l'âge de 96 ans dans sa résidence d'été en Écosse après sept décennies sur le trône.

Après la mort de la souveraine, le cercueil royal a été transporté dimanche à Edimbourg puis en avion jusqu'à Londres mardi soir.

Posé sur un affût de canon, recouvert du drapeau royal et de la couronne impériale d'État, le cercueil a entamé une lente procession accompagnée de coups de canon et au son de la cloche de Big Ben jusqu'au palais de Westminster, où il sera exposé pendant quatre jours devant les Britanniques.

Le nouveau roi Charles III marchait juste derrière le corbillard avec Anne, Andrew et Edward, ses frères et soeur, suivis par les princes William et Harry, une scène rappelant le cortège funèbre de leur mère, la princesse Diana, il y a 25 ans dans le centre de Londres.

Il s'agissait également d'une démonstration symbolique d'unité, puisque William, désormais nouveau prince de Galles, et Harry, duc de Sussex, sont réputés en froid depuis quelques années.

"Nous assistons à quelque chose de très triste mais de très spécial", a déclaré Charlie Cooper, venu de Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, pour assister à la cérémonie. "Cela fait partie de mon histoire, et de celle de millions d'autres personnes dans le monde".

Kate, la femme de William et désormais princesse de Galles, et la femme de Harry, Meghan, voyagent en voiture, tout comme la femme de Charles, Camilla, la reine consort.

Après avoir atteint Westminster, le cercueil a été porté à l'intérieur par des soldats des Grenadier Guards et placé sur un catafalque. Une messe doit être célébrée par l'archevêque de Canterbury.

Les Britanniques pourront se recueillir devant la chapelle ardente d'Elizabeth II jusqu'au 19 septembre, le jour des funérailles.

Jusqu'à 750.000 personnes sont attendues dans le Parlement de Westminster pour rendre un dernier hommage à la souveraine.

Certains ont commencé à faire la queue mardi soir sous la pluie pour être parmi les premiers à passer devant le cercueil.

