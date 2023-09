Le centre de la Grèce à nouveau frappé par une tempête

Le centre de la Grèce à nouveau frappé par une tempête













Crédit photo © Reuters

VOLOS, Grèce (Reuters) - Trois semaines après le passage meurtrier de la tempête Daniel sur la Grèce, la ville de Volos, dans le centre du pays, a subi des pluies torrentielles ces dernières 24 heures qui ont conduit à l'évacuation de 250 habitants et déclenché des centaines d'appels à l'aide, ont déclaré jeudi les pompiers. Les précipitations provoquées par la tempête Elias ont été si soudaines et intenses que le niveau de l'eau est dangereusement monté dans la ville et ses faubourgs en quelques heures. Selon le maire de la ville, Achilleas Beos, 80% de Volos était plongé dans l'obscurité mercredi soir en raison des coupures de courant causées par les inondations. La tempête a pris jeudi matin la direction de l'île d'Evia, où des villages ont dû être évacués. Seize personnes ont été tuées début septembre en Grèce lors du passage de la tempête Daniel, d'une intensité inédite, qui a fait par la suite des centaines de morts en Libye. (Reportage Stamos Prousalis et Louisa Gouliamaki; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)