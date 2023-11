Le centre de Dublin groggy après une nuit d'émeutes

Le centre de Dublin groggy après une nuit d'émeutes













Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - Des policiers se tenaient en faction devant des boutiques pillées et des pompiers refroidissaient des carcasses de voitures calcinées vendredi matin dans le centre de Dublin après une nuit d'émeutes d'une violence rarement observée dans la capitale irlandaise. La police a imputé les violences à des militants d'extrême droite venus en découdre avec les forces de l'ordre sur le lieu d'une attaque au couteau survenue dans la journée, qui a fait cinq blessés dont trois enfants près d'O'Connell Street, l'une des principales artères de la ville. La police a annoncé l'arrestation d'un suspect âgé d'une quarantaine d'années, traité pour de graves blessures, estimant qu'il avait agi seul. Elle a dit n'exclure aucun mobile. Il a fallu plusieurs heures à la police pour reprendre le contrôle du quartier face à une foule qui a rassemblé jusqu'à 200 à 300 personnes. Un autobus à deux étages, un tramway et une voiture de police ont été incendiés, des magasins ont été pillés et les services de transports en commun ont été suspendus avant de reprendre partiellement dans la matinée de vendredi. Le commissaire Patrick McMenamin a dénoncé une "violence gratuite". "Certains de mes collègues ont été attaqués et agressés. Heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer", a-t-il dit dans un message vidéo. La police a annoncé avoir procédé à 34 interpellations. (Padraic Halpin, Conor Humphries, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)