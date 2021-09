Le Celta Vigo l'emporte sur le fil face à Grenade

par Jerome Vinette (iDalgo)

La 7e journée de Liga espagnole se terminait ce lundi avec la rencontre entre le Celta Vigo et Grenade, deux équipes qui sont dans la deuxième moitié du tableau. Après peu d'occasions pour marquer, un penalty d'Aspas aurait pu faire la différence, mais c'était sans compter sur l'intervention du gardien de Grenade, Luis Maximiliano (73e). Le match aura été serré pendant les 90 minutes, jusqu'à ce que Denis Suarez viennent délivrer le Celta Vigo d'un but crucial dans les tous derniers instants (90+4). Il évite ainsi le point du match nul. Il s'agit du deuxième succès consécutif de Vigo après celui contre Levante (2-0), et il permet au club de grimper à la 13ème place du classement. De quoi être en confiance avant un déplacement à Elche. Grenade reste à la 18e place et recevra prochainement le FC Séville, toujours à la recherche d'une première victoire cette saison.