Le célèbre banquier Win Bischoff est mort à 81 ans

LONDRES (Reuters) - Win Bischoff, l'un des financiers les plus influents et célèbres au monde, est décédé à l'âge de 81 ans, a confirmé mercredi un membre de sa famille. L'homme d'affaires germano-britannique a été président de la banque Lloyds Banking Group et de Citigroup, et a également été directeur général de la société de gestion d'actifs Schroders. Win Bischoff a acquis une réputation de dirigeant avisé, en particulier dans le cadre des révisions stratégiques et du repositionnement des banques après la crise financière de 2008. Il est décédé le 25 avril de causes naturelles, a déclaré à Reuters un membre de sa famille, qui a demandé à ne pas être nommé. (Reportage Iain Withers et Sinead Cruise, version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)