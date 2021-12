Le Canada boycotte les Jeux olympiques de Pékin

OTTAWA, 9 décembre (Reuters) - Le Canada va se joindre au boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, prévus en février prochain, en raison de la situation des droits humains en Chine, a annoncé mercredi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Les Etats-Unis ont décidé ce boycott diplomatique et ont déjà été rejoints mercredi par l'Australie et la Grande-Bretagne.

Ils accusent notamment la Chine de génocide contre la minorité musulmane des Ouïghours dans la région du Xinjiang, ce que Pékin dément.

"De nombreux partenaires à travers le monde sont extrêmement préoccupés par les violations répétées des droits humains de la part du gouvernement chinois. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui que nous n'enverrons aucune représentation diplomatique aux Jeux olympiques de Pékin", a dit Justin Trudeau aux journalistes.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine au Canada a accusé Justin Trudeau de faire de fausses déclarations.

"Sur la base de partis pris idéologiques ainsi que de mensonges et de rumeurs, le Canada et une poignée de pays occidentaux se sont engagés de manière flagrante dans des manoeuvres politiques, dans le but de perturber le bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin. Leur tentative maladroite ne peut guère trouver de soutien et est vouée à l'échec", a déclaré le porte-parole dans un communiqué. (Reportage David Ljunggren, avec Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)