Le calendrier législatif de Biden menacé par les divisions entre démocrates

par David Morgan et Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Les divisions au sein du parti démocrate pourraient avoir raison du calendrier législatif du président américain Joe Biden, certains élus protestant contre l'hypothèse d'un report du vote de la loi sur les infrastructures en attendant que le Congrès s'entende pour éviter un "shutdown".

La Maison blanche a prévenu mercredi que les discussions sur le plan d'investissement dans les infrastructures d'un milliard de dollars, et celui plus ambitieux encore de dépenses sociales de 3,5 milliards de dollars, étaient dans une situation "difficile" en raison de désaccords entre progressistes et modérés dans le camp démocrate.

Les sénateurs républicains s'étant opposé au relèvement du plafond de la dette à 2.840 milliards de dollars pour éviter un défaut de paiement du pays le mois prochain, le Congrès doit adopter d'ici jeudi à minuit une résolution bipartisane prévoyant le financement des services gouvernementaux jusqu'à début décembre.

Or, selon le calendrier législatif, la Chambre des représentants doit aussi adopter jeudi la loi sur les infrastructures, dont le vote avait déjà été reporté une première fois.

Plusieurs élus "modérés", comme la représentante Stephanie Murphy, ont prévenu qu'un nouveau report du vote constituerait une "rupture de confiance" de la part de l'administration Biden.

Mais les démocrates les plus progressistes menacent de voter contre le projet de loi sur les infrastructures tant qu'ils n'ont pas la garantie que le projet de loi prévoyant la hausse des dépenses sociales et des dépenses en faveur de la lutte contre le changement climatique sera adopté en l'état, alors que son montant suscite l'inquiétude d'élus centristes qui incitent le gouvernement à le revoir à la baisse.

Face à cette situation de blocage au Congrès, Joe Biden a annulé un déplacement à Chicago pour mener en personne les négociations, mais les courtes majorités des démocrates à la Chambre et surtout au Sénat lui laissent peu de marge de manoeuvre.

Selon le sénateur démocrate Joe Manchin, une des figures du camp centriste, il va falloir "beaucoup de temps" pour parvenir a un accord sur le montant de la loi dite de "réconciliation".

"Cela ne va pas prendre une semaines, ou deux ou trois semaines Il y a beaucoup à faire", a-t-il affirmé.

(David Morgan, Steve Holland, Richard Cowan, Susan Cornwell et Alexandra Alper, version française Tangi Salaün)