Le calendrier de démarrage de l'EPR de Flamanville est "tendu"

Le calendrier de démarrage de l'EPR de Flamanville est "tendu"













(Actualisé avec contexte) PARIS, 30 janvier (Reuters) - Le calendrier de démarrage de l'EPR de Flamanville (Manche) est "tendu", a déclaré mardi le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Bernard Doroszczuk, à l'occasion des voeux à la presse de l'ASN. Le chargement du combustible du réacteur nucléaire EPR de Flamanville est prévu en mars prochain et son raccordement au réseau doit intervenir mi-2024, selon le calendrier fourni par EDF en décembre. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)