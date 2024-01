Le CAC 40 brille avec LVMH, le Dax consolide

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont ouvert globalement en hausse vendredi, à l'exception du Dax allemand, alors que plusieurs bons résultats d'entreprises soutiennent les échanges. À Paris, le CAC 40 profite notamment du bond de LVMH dont les résultats trimestriels portent l'ensemble du secteur du luxe. L'indice parisien avance de 1,33% à 7.563,18 points vers 08h32 GMT. A Londres, le FTSE gagne 0,49% tandis qu'à Francfort, le Dax est victime de prises de bénéfices et perd 0,27%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,49%, l'EuroStoxx 50 gagne 0,29% et le Stoxx 600 s'adjuge 0,4%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones reculant de 0,36%, contre 0,43% pour le Standard & Poor's 500 et 0,86% pour le Nasdaq. Aux valeurs, LVMH bondit de 8,41% après avoir fait état d'une croissance organique de ses ventes de 10% au quatrième trimestre. Le secteur du luxe européen avance de 3,69% dans le sillage de la première capitalisation française. Rémy Cointreau s'envole de 16,41% après avoir fait état d'un recul moins important que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, entraînant avec lui Pernod Ricard, qui progresse de 7,51%. Les marchés digèrent par ailleurs la dernière décision de la BCE, qui a maintenu jeudi ses taux à leurs niveaux actuels mais a relevé que les pressions inflationnistes étaient en décrue en zone euro. L'inflation PCE aux Etats-Unis, attendue à 13h30 GMT vendredi, pourrait contribuer à animer les échanges. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)