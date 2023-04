Le CAC 40 bat un nouveau record historique !

PARIS, 11 avril (Reuters) - L'indice boursier CAC 40 a touché mardi un record historique en séance, à 7.403,67 points, dans un contexte de regain d'appétit pour le risque après un mois de mars chahuté par les difficultés du secteur bancaire. A 13h54 GMT, l'indice phare de la Bourse de Paris gagnait 1% à 7.396,93 points. Il avait déjà franchi pour la première fois de son histoire la barre des 7.400 points le 6 mars. Depuis le début de l'année, le CAC 40 progresse de plus de 14%. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)