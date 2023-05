Le CA de Volkswagen en hausse grâce à la croissance en Europe et en Amérique du Nord

BERLIN, 4 mai (Reuters) - Volkswagen a fait état jeudi d'une hausse de 22% de son chiffre d'affaires à 76 milliards d'euros, grâce à la forte croissance de ses activités en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe automobile a déclaré que son carnet de commandes en Europe occidentale totalisait 1,8 million de véhicules, dont 260.000 voitures électriques. Les livraisons totales au premier trimestre ont augmenté de 7,5% par rapport à l'année précédente, à l'instar de BMW , qui a également affiché une hausse de ses livraisons sur la même période. Néanmoins, les livraisons de Volkswagen en Chine ont baissé de 14,5% au cours du trimestre. "L'entreprise est convaincue que les livraisons dans cette région pourront se redresser tout au long de l'année grâce à l'élargissement de l'offre de modèles et à la technologie spécifique à la Chine", indique l'entreprise dans un communiqué. Le bénéfice d'exploitation a chuté à 5,7 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, après un bénéfice dopé sur la même période l'année dernière par la stratégie de couverture du risque sur les matières premières du groupe. Le bénéfice avant intérêts et impôts de Volkswagen a tout de même dépassé les attentes de cinq analystes interrogés par Refinitiv SmartEstimate, à savoir 5,48 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses perspectives pour 2023. (Reportage de Victoria Waldersee, version française Dina Kartit, édité par Matthieu Protard)