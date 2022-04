Le CA d'exploitation d'Edenred dépasse les attentes au T1

(Actualisé avec détails de la conférence avec les analystes, citations, cours de bourse)

21 avril (Reuters) - Edenred a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires d'exploitation au premier trimestre meilleur que prévu, le groupe citant l'attractivité de ses services prépayés face à la hausse des prix.

Le groupe, qui fournit des produits tels que les tickets restaurants, chèques cadeaux et cartes essence, a enregistré un chiffre d'affaires opérationnel trimestriel en hausse de 15,3% en données comparables, à 426 millions d'euros, contre une estimation à 416 millions d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Les fournisseurs de services comme Edenred bénéficient de la transition vers le numérique, ainsi que de la hausse des prix qui augmente le potentiel de la valeur monétaire des avantages accordés aux salariés.

"Nous sommes ainsi confiants dans notre capacité à maintenir un rythme de croissance soutenu pour la suite de l'année, porté par des tendances post-Covid favorables et un environnement macroéconomique qui renforce l'attractivité de nos solutions", a déclaré le président-directeur général, Bertrand Dumazy, dans un communiqué.

Edenred a également confirmé les objectifs annuels fixés dans son plan stratégique " Next Frontier " pour 2022, à savoir une croissance à données comparables de son chiffre d'affaires de plus de 8% et une croissance de son Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de plus de 10%.

Michael Field, analyste chez Morningstar, souligne néanmoins que les perspectives optimistes d'Edenred pourraient ne pas convaincre les investisseurs, compte tenu de l'environnement économique et en particulier "du risque de récession dans les marchés émergents, où Edenred est fortement exposé."

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, deux poids lourds de l'agro-alimentaire, conjugué à une flambée des prix de l'énergie, fait grimper le coût de la vie et met le pouvoir d'achat des ménages sous pression.

Le titre Edenred perdait 0,4% à la Bourse de Paris à 13h40.

En mars, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il envisageait de mettre en place des chèques alimentaires pour soutenir les ménages les plus pauvres et compenser la hausse des prix des denrées alimentaires.

Le directeur financier d'Edenred, Julien Tanguy, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si l'entreprise allait s'impliquer dans ce dispositif, mais que le groupe dispose de la "bonne technologie" et du savoir-faire.

"Nous ferons certainement partie de cette discussion, mais il est trop tôt pour dire si nous serons en mesure de gérer ce programme", a-t-il déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique. (Reportage Diana Mandia et Federica Mileo, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)