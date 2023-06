Le Burkina Faso suspend LCI après un reportage sur une insurrection islamiste

OUAGADOUGOU, 30 juin (Reuters) - Le gouvernement militaire du Burkina Faso a suspendu vendredi la diffusion de la chaîne de télévision française LCI après un reportage sur une insurrection islamiste accusé de manquer d'objectivité et de crédibilité. La chaîne d'information a été suspendue pour trois mois à compter du 23 juin après un reportage diffusé fin avril, a annoncé l'autorité nationale de régulation des médias du Burkina Faso. L'autorité de régulation affirme que le reportage a exagéré l'ampleur de l'insurrection et exposé de façon "séditieuse" et "erronée" les failles de la réponse militaire du Burkina Faso à la crise. TF1, maison mère de LCI, n'avait pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. Les relations entre le Burkina Faso et la France se sont dégradées ces dernières années et LCI est le dernier média français en date à être sanctionné. La junte militaire a déjà suspendu Radio France internationale et France24, accusés d'avoir donné la parole à des militants islamistes. En avril, les correspondantes au Burkina Faso du Monde et de Libération ont été expulsées du pays. Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du monde, lutte contre une violente insurrection islamiste, qui s'est propagée à partir du Mali voisin en 2015, malgré les efforts militaires internationaux pour la contenir. (Reportage par Thiam Ndiaga, avec la contribution de Jean-Michel Belot à Paris; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)