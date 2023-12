Le Burkina Faso a placé en détention quatre fonctionnaires français

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Quatre informaticiens français disposant de passeports et visas diplomatiques ont été arrêtés par les autorités du Burkina Faso dans la capitale Ouagadougou, a déclaré mercredi une source diplomatique française, qui a nié une information selon laquelle s'agit d'agents des services du renseignement. La dégradation des relations entre la France, ancienne puissance coloniale, et le Burkina Faso, où l'armée a pris le pouvoir à la faveur d'un putsch, a été mise en exergue notamment par la demande de retrait des soldats français déployés dans le pays d'Afrique de l'Ouest, qui a aussi ordonné l'expulsion de diplomates dont l'ambassadeur français à Ouagadougou. D'après la source diplomatique, les quatre fonctionnaires français se sont rendus au Burkina Faso afin d'effectuer une maintenance informatique à l'ambassade de France, mais ils ont été arrêtés le 1er décembre puis transférés le 14 décembre dans une prison de Ouagadougou. "Le gouvernement prend note des procédures judiciaires en cours mais rejette les accusations selon lesquelles les techniciens ont été envoyés au Burkina Faso pour des raisons autres" que leurs travaux de maintenance informatique, a dit la source. Paris appelle à "leur retour immédiat en France", a-t-elle ajouté. Le magazine Jeune Afrique a publié mardi un article dans lequel il relate l'arrestation de quatre agents français travaillant pour la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du gouvernement militaire burkinabé. (Reportage John Irish, rédigé par Jean Terzian)