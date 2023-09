Le Burkina a discuté avec la Russie d'une possible coopération militaire

OUAGADOUGOU (Reuters) - Le président intérimaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a reçu jeudi une délégation russe pour une réunion qui a porté notamment sur une potentielle coopération militaire, ont rapporté ses services. Cette visite, a indiqué la présidence burkinabé dans un communiqué, faisait suite aux discussions engagées entre Ibrahim Traoré et son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique organisé en juillet à Saint-Pétersbourg. Depuis que la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou a ordonné en février dernier le départ des soldats français stationnés dans le pays, les relations entre le Burkina Faso et la Russie se sont retrouvées dans la lumière, certains s'attendant à ce que le pays d'Afrique de l'Ouest renforce ses liens sécuritaires avec Moscou - comme l'a fait le Mali, pays voisin, où opère le groupe paramilitaire russe Wagner. Au cours de la visite de la délégation russe, menée par le ministre adjoint de la Défense, Younous-Bek Yevkourov, ont été discutés "les domaines de coopération qui concernent en premier lieu le secteur militaire, dont la formation de soldats et d'officiers burkinabés de tous niveaux, notamment des pilotes en Russie", a déclaré la présidence dans le communiqué. Elle n'a pas précisé si des représentants de l'armée russe seraient envoyés au Burkina Faso. Cette réunion pourrait être un signe supplémentaire de la volonté de la Russie d'accroître son influence en Afrique après le décès du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, dont le puissant groupe a bâti un réseaux d'intérêts à travers plusieurs pays du continent. (Reportage Thiam Ndiaga; version française Jean Terzian)