Le bureau humanitaire de l'Onu en pourparlers "avancés" pour l'aide à Gaza

GENÈVE, 20 octobre (Reuters) - Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a dit vendredi être en pourparlers avancés avec toutes les parties directement concernées par le conflit entre Israël et le Hamas afin d'assurer l'acheminement d'une aide à la bande de Gaza. "Nous sommes en négociations approfondies et avancées avec toutes les parties concernées afin de garantir qu'une opération d'aide à Gaza démarre le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions", a déclaré Jens Laerke, porte-parole de l'OCHA. "Nous sommes encouragés par les informations selon lesquelles les différentes parties sont proches d'un accord sur les modalités et qu'une première livraison devrait commencer dans les prochains jours", a-t-il ajouté. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber, version française Augustin Turpin)