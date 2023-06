Le Bureau de la sécurité des transports du Canada ouvre une enquête sur le Titan

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada ouvre une enquête sur le Titan













Crédit photo © Reuters

OTTAWA (Reuters) - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête après l'accident du sous-marin d'exploration de l'épave du Titanic, qui a causé la mort de cinq personnes. Le Titan, qui transportait son pilote et quatre autres personnes pour une excursion en haute mer jusqu'à l'épave du Titanic, avait pour soutien le Polar prince, un navire battant pavillon canadien. Dans un communiqué, le BTS a indiqué qu'il "mènera une enquête de sécurité sur les circonstances de cette opération effectuée par le navire Polar Prince battant pavillon canadien". (Reportage David Ljunggren, version française Kate Entringer)